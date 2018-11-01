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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      В Києві громадські активісти наодинці поспілкувалися з Ангелою Меркель: деталі зустрічі

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      1 листопада в Києві громадські активісти поспілкувалися з Ангелою Меркель. Зокрема, Ольга Айвазовська з мережі "Опора", Ярослав Юрчишин з "Transparency International" та Дарина Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції.

      Про це розповіла виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк у прямому ефірі 24 каналу.

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      За словами активістки, зустріч була дуже закритою, на якій присутніми були лише пані Меркель, її радники та українські активісти. "Загалом, ми говорили про вибори та антикорупцію в Україні. Вона наголосила, що саме в антикорупції дуже важливо захистити реформи і реформаторів, а також надзвичайно важливо захистити активістів, які намагаються контролювати владу і на які здійснюються атаки.

      Як зазначила Каленюк, активісти розповіли про напад на Катерину Гандзюк, яку облили кислотою. Пані Меркель надзвичайно перейнялася цією ситуацією та передала Катерині щирі вітання та одужання.

      Стосовно нападів на активістів, то Меркель розуміє, що це пов’язано з тим, що вони намагаються контролювати владу. Її першим питанням було: "Хто за цим стоїть?", на що ми їй пояснили, що за цим можуть стояти навіть правоохоронні органи. Зокрема, я назвала приклад нападу на Віталія Шабуніна з нашої організації, де ми виявили сліди МВС та Арсена Авакова,
      – заявила Каленюк.

      Активістка розповіла, що вони подарували канцлерці Німеччини футболку з символічним написом "Хто напав на Катерину Гандзюк". "Взагалі ми отримали приємні враження від спілкування з Ангелою Меркель, хочу наголосити, що вона була в Києві лише один день, тому для нас це надзвичайно велика честь, що Ангела виділила частину свого часу для зустрічі з активістами. Для політики її рівня це дуже серйозний крок, – додала Каленюк.

      Нагадаємо, 1 листопада Ангела Меркель відвідала Київ, де зустрілася із Порошенком, Гройсманом та головами парламентських фракцій. Якими були головні теми перемовин та про що канцлер Німеччини домовилася з українським керівництвом – читайте в огляді 24 каналу.

      Теги: Новини України Новини політики Ангела Меркель Новини Києва Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні
      Джерело: 24 Канал
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