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В Lenovo пояснили, чому їхній ігровий ноутбук кращий від Xiaomi Notebook Pro 2

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Ноутбук Legion Y7000P від Lenovo
Ноутбук Legion Y7000P від Lenovo / gizchina.com

Компанія Lenovo майже одночасно із Xiaomi випустила свою лінійку ігрових ноутбуків Legion Y7000P. При цьому в Lenovo запевняють, що їхні нові ігрові ноутбуки перевершують Xiaomi Notebook Pro 2.

Про це пише Gizchina.

Так, екрани нових ноутбуків Lenovo мають діагональ 15,6 дюйма і частоту оновлення 144 Гц. При цьому ефективна площа дисплея становить 84%.

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Найдешевша модифікація Legion Y7000P працює на процесорі Intel Core i5 8300H з 8 ГБ оперативної пам'яті. Також ноутбук отримав відеокарту GeForce GTX 1050 з 4 ГБ пам'яті. Вартість цієї моделі становить 965 доларів (25 тисяч гривень).

Xiaomi Notebook Pro 2

Ноутбук Xiaomi Notebook Pro 2

Ще одна версія коштує 1270 доларів (33 тисячі гривень). За ці гроші користувач отримає процесор Intel Сore i7 8750H, відеокарту GeForce GTX 1060 з 6 ГБ пам'яті і твердотільний накопичувач ємністю 512 ГБ.

В той же час Xiaomi Mi Notebook Pro 2 отримав 15,6-дюймовий дисплей з тонкими рамками: площа екрану займає 81% верхньої кришки. Його найбюджетніша модифікація отримала процесор Intel Core i5-8300H, GTX 1050 Ti з 4 ГБ відеопам'яті, 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4, 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD. Коштує ця модель 975 доларів (близько 25 810 гривень).

Топова модель оснащена процесором Intel Core i7-8750H, GTX 1060 з 6 ГБ відеопам'яті, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 2666 МГц, 256 ГБ SSD + HDD 1 ТБ. Коштує ця модифікація 1 310 доларів (близько 34 680 гривень).

Ноутбук Legion Y7000P

Ноутбук Legion Y7000P

У Lenovo пояснюють, їхні модифікації кращі, адже вони виробляють подібні пристрої значно довше, ніж Xiaomi. Так, віце-президент Lenovo Жангу Хуа сказав, у Lenovo набагато більше досвіду.

"Lenovo вже 34 роки. Ми випустили перший ноутбук в 1996 році, 22 роки тому. Тому у нас гарантом якості та надійності нашої продукції є 22 роки досліджень і розробок", – заявив Жанг Хуа.

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Теги: Xiaomi Техно Ґаджети Ігри Lenovo ноутбук
Джерело: 24 Канал
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