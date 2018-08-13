В мережі опублікували характеристики смартфона Huawei Mate 20 Lite

Смартфон Huawei Mate 20 Lite з’явився в бенчмарку Geekbench через тиждень після сертифікації в TENAA. Варто відзначити, що новинка з Mate 20 та Mate 20 Pro, але отримає менший дисплей, іншу камеру та менш продуктивний процесор.

Про це повідомляє Mysmartprice.

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З попередніх витоків вже відомо, що Mate 20 Lite отримає металевий корпус, сканер відбитків пальців на задній панелі і подвійну основну камеру. Тепер завдяки скріншотам з Geekbench стали відомі й інші характеристики апарату.



Huawei Mate 20 Lite

Mate 20 Lite побудований на базі 8-ядерного Kirin 710 з 12-нанометровим техпроцесом. Чіпсет в своєму розпорядженні має чотири продуктивних ядра Cortex-A73, чотири енергоефективних Cortex-A53 і працює у парі з графічним прискорювачем Mali-G51 MP4. Крім цього, Kirin 710 має набір AI-функцій, опцію розгону графічного прискорювача і вбудований модем LTE Cat.

Версія Mate 20 Lite з Geekbench обладнана 4 ГБ оперативної пам'яті, але на ринок може вийти і дорожча модель з 6 ГБ оперативки. Смартфон працює під управлінням Android 8.1.0 Oreo.



Характеристики Huawei Mate 20 Lite

Варто відзначити, що Mate 20 Lite можуть представити вже 31 серпня разом з флагманським чіпсетом Kirin 980.

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