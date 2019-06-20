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      В Молдові обвалилась дев'ятиповерхівка: шокуюче відео

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      В Молдові обвалилась дев'ятиповерхівка
      В Молдові обвалилась дев'ятиповерхівка / Скріншот з відео

      У місті Атака, що на півночі Молдови, обвалилась житлова дев'ятиповерхівка. За попередніми даними, жертв немає.

      Комісія з надзвичайних ситуацій повідомила, що жертв вдалось уникнути завдяки тому, що за декілька годин до обвалу 46 мешканців, серед яких і діти, евакуювали.

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      Цей житловий будинок давно був визнаний аварійним. Однак людей чомусь не відселяли. І дивом, за кілька годин до падіння евакуювали.

      обвал молдова
      Обвал будинку у Молдові

      На місці працює комісія з надзвичайних ситуацій, територію довкола оточили поліцейські. Ситуацію планується винести на обговорення під час засідання уряду 20 червня.

       

      blog_ava
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      Теги: Молдова Надзвичайні ситуації
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