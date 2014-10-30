В новій ВР може утворитись ще одна опозиція – антиолігархічна, — політолог

Про перспективи створення коаліції та її якісний склад у студії Телеканалу новин “24” розповів політолог Сергій Таран.

Так, наприклад у Франції,коли перемагають соціалісти, експерти говорять, що політика буде спрямована на захист соціальних верств. Тобто там формування коаліції – це зміна політики. А в нас – це поділ портфелів, – наголосив політолог.

За словами Тарана, зараз ніхто навіть не пробує говорити, в чому економічні підходи Порошенка відрізняються від пропозицій Яценюка.

Що стосується ролі Опозиційного блоку в новому парламенті, то політолог наголосив, головне завдання цієї політсили – деструкція.

Це опозиція. Яка дивиться в минуле. Вони намагатимуться розхитати ситуацію і знову знайти свого виборця, – наголосив політолог.

Він додав, що сьогодні “5 колона” не матиме сили ні в новій Раді, ані в Україні, адже в Україні є чітка підтримка проєвропейського вектора.

Таран не виключає, що в новому парламенті може утворитись ще одна опозиція – антиолігархічна, яка складатиметься з представників різних політичних сил.

Поки політичні сили не матимуть державної підтримки, поки вони фінансуватимуться олігархами, парламент не буде ядром реформ. Певні реформи будуть, бо західні кредитори вимагатимуть якихось змін від уряду. Але радикальних реформ не буде, поки парламент підтримується олігархами, - переконаний політолог.