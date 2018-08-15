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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Одесі чоловік облив дитину кислотою

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Чоловік, який облив дитину кислотою
Чоловік, який облив дитину кислотою / Фото з соцмереж

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який облив кислотою 12-річного хлопчика.

Про це заявив начальник обласного главку поліції Дмитро Головін.

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"Покидьок, який облив дитину кислотою, затриманий. Тривають слідчі дії", – йдеться у повідомлені.

Як зазначають Факти з посиланням на начальника прес-служби обласної поліції Любов Гордієвську, інцидент стався в курортній зоні міста – на Французькому бульварі. Підліток з друзями сильно шуміли під вікнами квартири 50-річного одесита, розташованої на першому поверсі будинку.

Після цього чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, в результаті чого на шиї дитини, голові і тулубі з'явилися опіки. Мати потерпілого звернулася в поліцію. Для встановлення характеру ушкоджень її сина направили в лікарню.

Теги: Діти і неповнолітні Поліція Кримінальні новини Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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