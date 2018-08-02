В Одесі двох активістів хотіли розчавити вантажівкою: фото з місця подій

У четвер, 2 серпня, в Одесі скоїли замах на активістів. На автомобіль, в якому їхали представників "Руху нових сил" Михайло Кузаконь та Григорій Козьма, наїхала вантажівка.

Про це повідомив постраждалий Григорій Козьма на своїй сторінці у Facebook.

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З вантажівки на ходу вистрибнув водій і втік на мопеді, який за ним під'їхав.



Напад на Кузаконя та Козьму в Одесі

Активісти встигли з машини вистрибнути і залишалися живі. Сталося це поряд з дитячим майданчиком.



Напад на Кузаконя та Козьму в Одесі



Напад на Кузаконя та Козьму в Одесі

На місце події прибула поліція, яка з'ясовує обставини нападу.



Напад на Кузаконя та Козьму в Одесі