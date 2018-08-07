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В Одесі гойдалка проламала голову молодій матері, яка рятувала дитину

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В Одесі гойдалка проламала голову жінці
В Одесі гойдалка проламала голову жінці / Ілюстративне фото

У понеділок, 6 серпня, в Одесі на Дніпропетровській дорозі, 97 гойдалка на дитячому майданчику проламала череп молодій матері. Інцидент трапився, коли жінка рятувала свого сина.

Про це повідомляє місцевий ресурс 048.ua.

Як розповіла свідок події Вікторія Соловей, що під час того як на гойдалках каталися діти, на майданчик раптово побіг дворічний хлопчик. Його мама відразу ж кинулася за дитиною і в цей момент гойдалка з усією сили вдарила жінку.

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"Мама від удару непритомніє і отримує два переломи зі зміщенням, при яких потрібна операція. Якби мама не встигла, дитину б просто вбило", – розповіла очевидиця.

На фото, опублікованому виданням, видно, що гойдалки на дитячому майданчику не обгороджені парканом.

Одеса гойдалка нещасний випадок
Дитячий майданчик в Одесі, на якому трапився інцидент

Теги: Новини України Новини Одеси Надзвичайні ситуації Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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