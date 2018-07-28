В Одесі невідомі захопили підприємство: з'явилися фото

В Одесі на вулиці Боровського, 31 близько 20 невідомих чоловіків у камуфляжах захопили приватне підприємство "Бетон-Одеса".

Про це написав голова Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін на своїй сторінці у Facebook.

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"Ранок перестає бути спокійним. До Хмельницького ВП надійшло повідомлення про те, що на вулиці Боровського,31 20 невідомих чоловіків в камуфляжній формі з предметами, схожими на зброю захопили підприємство "ПП "Бетон-Одеса", – повідомив прваоохоронець.

Також, чиновник підкреслив, що на місці події вже працюють бійці спецрозділу та Хмельницького відділку поліції.

До слова, вранці 23 липня у Святошинському районі Києва десятки невідомих чоловіків влаштували рейдерське захоплення державного підприємства "Електронмаш".