В Одесі невідомий захопив у заручниці жінку: вона є працівницею кредитного закладу

У Суворовському районі Одеси невідомий взяв у заручниці жінку. Відомо, що вона є працівницею однієї з фінансових установ. У місті запроваджено спецоперацію "Грім". Також поліція веде зі зловмисником перемовини.

За інформацією Нацполіції, інцидент стався близько 11:00 7 липня на вулиці Чорноморського Козацтва. Місцеве видання "Думская" пише, що заручниця є працівницею кредитного закладу – це або один із ломбардів мережі "Українська скарбниця", або заклад із назвою "Готівочка".

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Зі зловмиником тривають перемовини – на місце поії прибув переговірник

Наразі цю будівлю оточили правоохоронці. Крім того, незабаром тут з’явився переговірник. Окрім звичайних співробітників поліції та слідчих, на місці також перебуває керівництво обласної полії.



На місці інциденту перебувають працівники поліції Одескьої області

Правоохоронці переконують, що вони "вживають вичерпні заходи задля звільнення заручниці та затримання зловмисника". Про мотиви чоловіка наразі жодної інформації немає.



Через захоплення заручниці в Одесі ввели спецоперацію "Грім"

Це вже не вперше в Одесі захоплюють заручників упродовж останнього часу. Зокрема, наприкінці травня тут у колонії №51 ув’язнені вчинили бунт, внаслідок чого почалася пожежа. Крім того, бунтівники захопили у заручники трьох медпрацівників і трьох охоронців установи.