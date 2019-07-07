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      В Одесі невідомий захопив у заручниці жінку: вона є працівницею кредитного закладу

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      В Одесі невідомий захопив у заручниці працівницю кредитного закладу
      В Одесі невідомий захопив у заручниці працівницю кредитного закладу / Прес-служба Нацполіції

      У Суворовському районі Одеси невідомий взяв у заручниці жінку. Відомо, що вона є працівницею однієї з фінансових установ. У місті запроваджено спецоперацію "Грім". Також поліція веде зі зловмисником перемовини.

      За інформацією Нацполіції, інцидент стався близько 11:00 7 липня на вулиці Чорноморського Козацтва. Місцеве видання "Думская" пише, що заручниця є працівницею кредитного закладу – це або один із ломбардів мережі "Українська скарбниця", або заклад із назвою "Готівочка".

      Зверніть увагу! У поліції спростували захоплення заручників у Києві: що трапилось насправді

      Одеса, заручники, поліція, кримінал
      Зі зловмиником тривають перемовини – на місце поії прибув переговірник 

      Наразі цю будівлю оточили правоохоронці. Крім того, незабаром тут з’явився переговірник. Окрім звичайних співробітників поліції та слідчих, на місці також перебуває керівництво обласної полії.

      Одеса, заручники, поліція, кримінал
      На місці інциденту перебувають працівники поліції Одескьої області 

      Правоохоронці переконують, що вони "вживають вичерпні заходи задля звільнення заручниці та затримання зловмисника". Про мотиви чоловіка наразі жодної інформації немає.

      Одеса, заручники, поліція, кримінал
      Через захоплення заручниці в Одесі ввели спецоперацію "Грім" 

      Це вже не вперше в Одесі захоплюють заручників упродовж останнього часу. Зокрема, наприкінці травня тут у колонії №51 ув’язнені вчинили бунт, внаслідок чого почалася пожежа. Крім того, бунтівники захопили у заручники трьох медпрацівників і трьох охоронців установи.

      коли та де ще в україні захоплювали заручників:
      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Заручники Кримінальні новини Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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