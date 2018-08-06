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В Одесі поліція перевіряє інформацію про побиття вихованців дитячого притулку

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В Одесі поліція перевіряє інформацію про побиття вихованців дитячого притулку
В Одесі поліція перевіряє інформацію про побиття вихованців дитячого притулку / Ілюстративне фото

В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження для перевірки інформації про побиття вихованців дитячого притулку в Одесі.

Про це йдеться на сайті поліції Одеської області.

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"До Хмельницького відділення поліції надійшла заява про вжиття заходів до працівників обласного притулку для дітей, які вчиняють психологічне і фізичне насильство щодо вихованців цього закладу… У ході моніторингу мережі інтернет, був виявлений відеозапис, на якому малолітня дитина, яка, з її слів, є вихованкою цього притулку, розповідає про те, що вихователі б’ють дітей", – йдеться в повідомленні.

Напередодні у мережі з'явилося відео, на якому дівчинка розповідає про те, що вихователі в притулку "Світанок" в Одесі б'ють дітей: долонями по обличчю, рукам, животі та сідницях.

Відеозапис на своїй сторінці в Facebook опублікувала одеська патрульна Зоя Мельник.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Новини Одеси Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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