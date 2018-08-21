В Одесі поліція затримала кілера-невдаху, в якого відклеїлась борода: фото

В Одесі поліція затримала іноземного кілера, який планував вбити місцевого підприємця за наказом кримінального авторитета. Зловмисник привернув увагу правоохоронців тим, що у нього відклеїлась борода.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Він додав, що під час огляду поліцейські вилучили в кілера пістолет Макарова з патронами.

Читайте також: На Київщині затримали кримінального авторитета, якого раніше видворили з України

"Також в подальшому було встановлено, що зазначений громадянин прибув з невизнаної Придністровської республіки. Входить до злочинного угруповання, лідер якого "Олег Ренійський" за створення злочинного угруповання та скоєння тяжких злочинів на території України перебуває в міждержавному розшуку, переховується на території Румунії", – мовиться у повідомленні Аброськіна.

Він додав, що кілера взяли під варту.