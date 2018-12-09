В Одесі правоохоронці побили ультрас за патріотичний банер – волонтер

В Одесі після футбольного матчу "Чорноморець" – "Ворскла" правоохоронці побили і затримали ультрас, які вивісили банер "Кремль, покайся!" і назви українських кораблів, захоплених Росією – "Бердянськ", "Нікополь", "Яни Капу", використавши при цьому димові шашки та фаєри.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Роман Сініцин.

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Відразу після матчу – під сектором жорсткий прийом беркутом. Підігнали під сотню космонавтів і автозаки, людей клали обличчям в асфальт, добивали лежачих ногами і кийками, особливо тих, хто намагався запитувати "за що",

– написав волонтер.

Внаслідок інциденту правоохоронці затримали понад 20 осіб. Сініцин написав, що усім затриманим "шиють дрібне хуліганство".

"Ви скажете, за дими і фаєри? Ультрас в Одесі палять мало не на кожному матчі, іноді навіть на поле прилітає. Ніколи нічого подібного не було. Вже років п'ять як точно. Ніяких бійок на секторі з стюартами або поліцією сьогодні теж не було", – наголосив він.

Сініцин додав, що у приватній розмові представники правоохоронних органів говорили, що затримували людей саме "за банер, надійшла команда робити жорстко".

Водночас у прес-службі Національної поліції Одеської області повідомили, що під час матчу "вболівальники однієї з команд, порушуючи порядок, запалили фаєри і підпалили сидіння".

У Приморський відділ поліції були доправлені 12 осіб, деякі з них проявили злісну непокору працівникам поліції при виконанні ними службових обов'язків,

– йдеться у повідомленні.

Наразі з'ясовуються всі обставини події. Вирішується питання про притягнення правопорушників до відповідальності за дрібне хуліганство та злісну непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського.