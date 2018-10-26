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      В Одесі скоїли напад на вчителя фізики, який став зіркою YouTube

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      Павло Виктор
      Павло Виктор / Скріншот

      В Одесі на вулиці Люстдорфська дорога троє невідомих зіштовхнули 64-річного чоловіка з велосипеда та відібрали транспортний засіб, повідомила поліція Одеської області.

      Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

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      За даними поліції, троє зловмисників під залізничним мостом штовхнули 64-річного чоловіка та відібрали велосипед. Потерпілий самостійно звернувся по допомогу до медичного закладу із тілесними ушкодженнями. Поліцейським про подію повідомили лікарі.

      У відомстві зазначили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

      YouTube-канал вчителя Павла Віктора має понад 130 тисяч підписників і більш ніж вісім мільйонів переглядів. Видання "ВЕСТИ" повідомило, що зараз Виктор перебуває в лікарні. Про це виданню повідомив колега Павла. Також стало відомо, що у вчителя вкрали не лише велосипед, але й сумку, де був телефон та кілька сотень гривень.

      Хто такий Павло Виктор?Він працює вчителем фізики в Одеському Рішельєвському ліцеї. Павло вже 5 років знімає свої уроки на YouTube. Наразі на його каналі понад 140 000 підписників та 8 мільйонів переглядів. Як пише видання MC Today, завдяки цим урокам багато учнів склали іспити на високі бали, змогли вступити до університетів мрії. Павла у 2009 році назвали вчителем року, він також отримав звання заслуженого вчителя України.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Кримінальні новини Поліція Освіта Пограбування
      Джерело: 24 Канал
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