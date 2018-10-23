В Одесі спалахнула пожежа на стадіоні "Чорноморець": очевидці заявили про вибухи

У вівторок ввечері, 23 жовтня, в Одесі спалахнула пожежа на стадіоні "Чорноморець". Про це спершу повідомляли користувачі соцмереж, проте інформацію підтвердили надзвичайники.

Про це пише "Думская".

На місце інциденту вирушили близько 7 пожежних розрахунків. Вогню не видно, проте чутно запах диму. Людей з будівлі евакуювано.

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Пожежні машини біля стадіону "Чорноморець" в Одесі

Згодом стало відомо, що пожежа сталася в одному з приміщень бізнес-центру. Очевидці розповіли, що чули вибухи. Ймовірно, осередок пожежі – в офісі "Цитрус Прокат", а вибухати могли акумулятори від різних пристроїв.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій згодом сповістили, що пожежа локалізована, а горіло офісне приміщення.

Охорона бізнес-центру від коментарів відмовилась. Проте один із працівників центру повідомив, що загоряння справді відбулося в "Цитрус прокаті". Причиною пожежі стало те, що на складі вибухнули гіроскутери.

PR-директор компанії "Цитрус" Юлія Дробишева пізніше сказала, що пожежа сталася у приміщенні, яке орендує компанія.

"Було задимлення. Жертв і постраждалих немає. Про точні причини говорити рано –дочекаймося результатів експертизи", – додала Дробишева.

Дивіться відео про пожежу на стадіоні "Чорноморець" в Одесі: