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      В Одесі спалили дві машини однієї сім'ї: відео

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      В Одесі на Черемушках горіли дві машини, що належать одній родині (ілюстративне фото) / Соцмережі

      В Одесі на вулиці Космонавтів горіли одразу два автомобілі Kia. Машини належать одній родині. Вулиця Космонавтів розміщується у мікрорайоні Черемушки.

      Займання сталося близько 4 години ранку 29 грудня. Рятувальникам, що прибули на місце, вогонь вдалося доволі швидко загасити.

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      У пресслужбі ДСНС у Одеській області, факт пожежі підтвердили. Також тут повідомили, що причини встановлюють фахівці.

      В Одесі на Черемушках горіли два авто: відео

      Пожар в Одессе

       

      Posted by 048.ua - сайт города Одессы on Sunday, 29 December 2019

      У поліції області, зі свого боку, повідомили, що це автомобілі марки KIA Ceed. Вони належать місцевому мешканцю та його дружині. Попередня причина займання – підпал.

      За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах. Триває розслідування причин і обставин, у межах чого призначено низку експертиз.

      Пожежа на Космонтавтів в Одесі: відео

      До слова, нещодавно у Києві спалили машину співзасновниці громадського об’єднання "Батьки SOS" Олени Парфьонової.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Пожежа Кримінальні новини Поліція
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