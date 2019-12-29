В Одесі спалили дві машини однієї сім'ї: відео

В Одесі на вулиці Космонавтів горіли одразу два автомобілі Kia. Машини належать одній родині. Вулиця Космонавтів розміщується у мікрорайоні Черемушки.

Займання сталося близько 4 години ранку 29 грудня. Рятувальникам, що прибули на місце, вогонь вдалося доволі швидко загасити.

Важливо! У Харкові в будинок ОДА кинули коктейль Молотова

У пресслужбі ДСНС у Одеській області, факт пожежі підтвердили. Також тут повідомили, що причини встановлюють фахівці.

В Одесі на Черемушках горіли два авто: відео

У поліції області, зі свого боку, повідомили, що це автомобілі марки KIA Ceed. Вони належать місцевому мешканцю та його дружині. Попередня причина займання – підпал.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах. Триває розслідування причин і обставин, у межах чого призначено низку експертиз.

Пожежа на Космонтавтів в Одесі: відео

До слова, нещодавно у Києві спалили машину співзасновниці громадського об’єднання "Батьки SOS" Олени Парфьонової.