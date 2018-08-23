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В Одесі сварка через парковку закінчилася вбивством

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В Одесі сварка через парковку закінчилася вбивством
В Одесі сварка через парковку закінчилася вбивством / Поліція Одеси

В Одесі під час конфлікту між сусідами 45-річний місцевий мешканець вдарив 28-річного чоловіка ножем в грудну клітину. Потерпілий помер у лікарні.

Про це повідомила прес-служба поліції в Одеській області.

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Смертельна трагедія сталася на вулиці Космонавтів. За словами поліцейських, 28-річний місцевий житель вийшов на подвір’я та зробив зауваження своєму сусідові. Спочатку виникла сварка, потім бійка, в результаті якої власник автомобіля наніс чоловікові два удари ножем, один з них – в область серця.

Громадяни викликали поліцію і швидку допомогу. Поліцейські негайно прибули на місце і затримали зловмисника. Пораненого госпіталізували, проте чоловік помер в медустанові,
– зазначили у прес-службі.

Як розповіли мешканці вулиці, між сусідами раніше неодноразово виникали сварки. Один з одеситів паркував машину під вікнами квартири іншого чоловіка, часто спрацьовувала автомобільна сигналізація, що створювало громадянам незручності.

Правоохоронці розпочали розслідування за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Одеси Авто Жертви
Джерело: 24 канал
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