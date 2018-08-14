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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Одесі священики УПЦ МП спробували проникнути на територію Військової академії: фото

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У вівторок, 14 серпня, в Одесі група священиків УПЦ Московського патріархату намагалася проникнути на територію Військової академії. Священики стверджували, що хочуть провести святкове богослужіння у храмі святих Кирила і Мефодія на території академії.

Про це повідомляє "Думская".

Проте, відповідно до статуту Збройних сил України, охорона закладу вищої освіти не пустила священиків на територію об'єкта.

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На сьогодні у Військовій академії базову підготовку проходять капелани ЗСУ.

За інформацією видання, храм Кирила і Мефодія ще з 2005 року використовували тільки священнослужителі УПЦ МП, віряни інших деномінацій туди не допускалися.

Напередодні учасники базового курсу капеланів, що представляють УПЦ Київського патріархату, запропонували настоятелю храму протоієрею Сергію Дмитрієву відкрити приміщення і відслужити разом з ними літургію. Однак той навідріз відмовився це робити і пішов за групою підтримки. Повернувшись, він уже не зміг потрапити на територію храму, оскільки військові сприйняли це як провокацію.

Пізніше в Одеському екзархаті Української греко-католицької церкви виданню повідомили, що відкликали своїх капеланів, побоюючись провокацій. Також в УГКЦ наголосили, що вважають незаконним існування храму однієї конфесії на територію академії.

Дивіться відео з Одеси, де священики УПЦ МП намагались потрапити на територію Військової академії:

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Новини Одеси УПЦ МП УГКЦ релігія Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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