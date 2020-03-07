В Одесі троє поліцейських викрали жінку просто біля відділку

В Одесі правоохоронці розслідують викрадення 30-річної місцевої мешканки, скоєне трьома чоловіками. Попередньо, викрадачами можуть бути троє місцевих поліцейських, а саме викрадення трапилося біля райвідділку поліції.

Сама одеситка розповіла, що троє чоловіків протягом години тримали її в машині, вимагаючи гроші. Про це повідомляє поліція в Одеській області.

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Правоохоронці встановили, що викрадачами можуть бути троє поліцейських, тому було призначено додаткове службове розслідування. Місцеве вдиання "Думская" навіть вказує, про яких саме поліцейських мовиться:

капітан поліції Костянтин П.;

старший лейтенант Олексій Г.;

лейтенант Олег М.

Викрадення трапилося одразу ж поряд з Малиновським райвідділком поліції, де працюють троє підозрюваних. Вони викрали жінку, кинули її в автомобіль, рот заклеїли скотчем, а руки зв'язали.

Після цього потерпілу одеситку цілу годину возили містом, звинувачуючи її у "торгівлі наркотиками". Під своїми звинуваченнями викрадачі вимагали 10 тисяч доларів, щоб "зам'яти" справу.

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Коли викрадачі так і не змогли нічого добитися, вони викинули жінку з автомобіля та втекли. Постраждала звернулася до колег горе-викрадачів, тож тих доволі легко і швидко змогли знайти та затримати.

Через викрадення одеситки поліція відкрила кримінальну справу за статтею про незаконне позбавлення волі. Викрадачам за такий злочин загрожує до п'яти років за ґратами.

Малиновський відділок одеської поліції: карта