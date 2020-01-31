В Одесі у море вийшов майбутній корабель ВМС України: потужні фото

У четвер, 30 січня, у місті Одесі вийшов у море майбутній корабель Військово-морських сил ЗСУ. Він має пройти частину заводських ходових випробувань.

Корабель було закладено на заводі "Кузня на Рибальському" та спущено на воду ще у квітні 2019 року, повідомляють Військово-морські сили.

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Зараз корабель дообладнують на підприємстві "Судноверф Україна". В Одесі представники заводу разом з екіпажем здійснювали перевірку якості роботи механізмів та агрегатів корабля.

Заступник генерального директора з виробництва заводу "Кузня на Рибальському" Олександр Вишневецький запевнив, що корабель виконав поставлені завдання відповідно до запланованої програми. Усі заходи випробувань проведені.

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