Україна отримає ще катери типу Island від США: що треба знати

Представники Військово-морських сил ЗСУ та берегової охорони США ведуть перемовини про передачу Україні ще трьох катерів типу Island.

Україну представляє начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗСУ Василь Радчук, про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил.

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Іноземну делегацію очолює менеджер проєкту офісу міжнародних програм продажів штабу 922 Берегової охорони США Ентоні Кореале. Зустріч розпочалась 28 січня та триватиме 3 дні. Серед інших тем – питання поставки ще трьох катерів протягом поточного та наступного років.

Отримання катерів – процес тривалий та потребує як оновлення і модернізацію обладнання катерів, так і підготовку екіпажів. Ми очікуємо, що до кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які ми відправимо на підготовку на початку 2021 року,

– розповів капітан 1 рангу Василь Радчук.

Перші два катери увійдуть до складу Військово-Морських Сил ЗС України вже у травні 2021 року, наступний – з невеликим інтервалом. Також у межах переговорів обговорюють можливість підготовки катерів для передачі та навчання екіпажів за рахунок США.

Ще одне із питань – додаткова підготовка на базі військової частини Берегової охорони США в Балтіморі українських інструкторів. Вони надалі забезпечуватимуть повний цикл підготовки майбутніх екіпажів на базі вже отриманих катерів Island безпосередньо в Україні.

Що це за катери і коли їх отримувала Україна