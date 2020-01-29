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      Україна отримає ще катери типу Island від США: що треба знати

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      Україна може отримати ще катери типу Island від США / ВМС ЗСУ

      Представники Військово-морських сил ЗСУ та берегової охорони США ведуть перемовини про передачу Україні ще трьох катерів типу Island.

      Україну представляє начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗСУ Василь Радчук, про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил.

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      Іноземну делегацію очолює менеджер проєкту офісу міжнародних програм продажів штабу 922 Берегової охорони США Ентоні Кореале. Зустріч розпочалась 28 січня та триватиме 3 дні. Серед інших тем – питання поставки ще трьох катерів протягом поточного та наступного років.

      Отримання катерів – процес тривалий та потребує як оновлення і модернізацію обладнання катерів, так і підготовку екіпажів. Ми очікуємо, що до кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які ми відправимо на підготовку на початку 2021 року,
      – розповів капітан 1 рангу Василь Радчук.

      Перші два катери увійдуть до складу Військово-Морських Сил ЗС України вже у травні 2021 року, наступний – з невеликим інтервалом. Також у межах переговорів обговорюють можливість підготовки катерів для передачі та навчання екіпажів за рахунок США.

      Ще одне із питань – додаткова підготовка на базі військової частини Берегової охорони США в Балтіморі українських інструкторів. Вони надалі забезпечуватимуть повний цикл підготовки майбутніх екіпажів на базі вже отриманих катерів Island безпосередньо в Україні.

      Що це за катери і коли їх отримувала Україна

      • Це швидкохідні патрульні катери Берегової охорони США, призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах. Їх передали українській стороні 27 вересня минулого року.
      • З 8 липня по 10 вересня майбутні екіпажі кораблів пройшли навчання в Балтіморі. Україна отримує катери безкоштовно, але повинна заплатити за транспортування через Атлантику і за переобладнання.
      • Швидкість американських катерів – 29,5 вузлів. Дальність плавання при 90% запасах ПММ – 2307 миль; екіпаж – до 16 осіб; 5 діб роботи в автономному режимі; озброєння – 25-мм автоматична артилерійська установка Bushmaster Mk 38 Mod і кулемети М2НВ.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Водний транспорт Новини США
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