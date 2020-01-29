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      Украина получит еще катера типа Island от США: что нужно знать

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      Украина может получить еще катера типа Island от США / ВМС ЗСУ

      Представители Военно-морских сил ВСУ и береговой охраны США ведут переговоры о передаче Украине еще трех катеров типа Island.

      Украину представляет начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВСУ Василий Радчук, об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил.

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      Иностранную делегацию возглавляет менеджер проекта офиса международных программ продаж штаба 922 Береговой охраны США Энтони Кореале. Встреча началась 28 января и продлится 3 дня. Среди других тем – вопрос поставки еще трех катеров в течение текущего и следующего годов.

      Получение катеров – процесс длительный и требует как обновления и модернизации оборудования катеров, так и подготовки экипажей. Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которых мы отправим на подготовку в начале 2021 года,
      – рассказал капитан 1 ранга Василий Радчук.

      Первые два катера войдут в состав Военно-Морских Сил ВС Украины уже в мае 2021 года, следующий – с небольшим интервалом. Также в рамках переговоров обсуждают возможность подготовки катеров для передачи и обучения экипажей за счет США.

      Еще один из вопросов – дополнительная подготовка на базе воинской части Береговой охраны США в Балтиморе украинских инструкторов. Они в дальнейшем будут обеспечивать полный цикл подготовки будущих экипажей на базе уже полученных катеров Island непосредственно в Украине.

      Что это за катера и когда их получала Украина

      • Это быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Их передали украинской стороне 27 сентября прошлого года.
      • С 8 июля по 10 сентября будущие экипажи кораблей прошли обучение в Балтиморе. Украина получает катера бесплатно, но должна заплатить за транспортировку через Атлантику и за переоборудование.
      • Скорость американских катеров – 29,5 узлов. Дальность плавания при 90% запасах ГСМ – 2307 миль; экипаж – до 16 человек; 5 суток работы в автономном режиме; вооружение – 25-мм автоматическая артиллерийская установка Bushmaster Mk 38 Mod и пулеметы М2НВ.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости США Водный транспорт Вооруженные силы Украины Новости политики
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