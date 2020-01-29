Украина получит еще катера типа Island от США: что нужно знать

Представители Военно-морских сил ВСУ и береговой охраны США ведут переговоры о передаче Украине еще трех катеров типа Island.

Украину представляет начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВСУ Василий Радчук, об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил.

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Иностранную делегацию возглавляет менеджер проекта офиса международных программ продаж штаба 922 Береговой охраны США Энтони Кореале. Встреча началась 28 января и продлится 3 дня. Среди других тем – вопрос поставки еще трех катеров в течение текущего и следующего годов.

Получение катеров – процесс длительный и требует как обновления и модернизации оборудования катеров, так и подготовки экипажей. Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которых мы отправим на подготовку в начале 2021 года,

– рассказал капитан 1 ранга Василий Радчук.

Первые два катера войдут в состав Военно-Морских Сил ВС Украины уже в мае 2021 года, следующий – с небольшим интервалом. Также в рамках переговоров обсуждают возможность подготовки катеров для передачи и обучения экипажей за счет США.

Еще один из вопросов – дополнительная подготовка на базе воинской части Береговой охраны США в Балтиморе украинских инструкторов. Они в дальнейшем будут обеспечивать полный цикл подготовки будущих экипажей на базе уже полученных катеров Island непосредственно в Украине.

Что это за катера и когда их получала Украина