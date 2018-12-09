В Одесі загинув відомий український вчений Олександр Захарія

Ввечері 7 грудня в Одесі загинув відомий український вчений-хімік Олександр Захарія. Відомо. що на професора наїхав автомобіль неподалік від будинку, в якому він проживав

Про це повідомляють його колеги та друзі у Facebook.

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Трагічно загинув Олександр Захарія - вчений-хімік, громадський діяч, патріот і світла людина. За попередньою версією, був збитий авто неподалік свого дому на Маразліївській,

– розповів його друг Володимир Геник

Олександр Захарія – кандидат хімічних наук, професор кафедри аналітичної хімії Одеського національного університету імені Мечникова, працював в Інституті стратегічних досліджень та прогнозів трансатлантичних процесів. Був членом наукової ради з проблеми аналітичної хімії Національної академії наук України.

Він також був відомий, як учасник одеського Євромайдану і часто виступав на телебаченні в якості експерта.