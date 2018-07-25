В Одеській області загорілася школа після удару блискавки

У селі Ліски, що у Кілійському районі Одеської області, загорілася покрівля школи після удару блискавки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кілійської об'єднаної територіальної громади Павло Бойченко.

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Сьогодні в селі Ліски внаслідок удару блискавки сталося займання покрівлі блоку "Б" школи, в якому навчальний процес не здійснюється. Ця частина школи не добудована і зараз знаходиться на балансі сільської ради,

– повідомив Бойченко.

Займання ліквідували працівники школи, сільської ради і сільгосппідприємства.

Про обсяг збитку наразі не повідомляється.

