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В Одеській області загорілася школа після удару блискавки

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В Одеській області загорілася школа після удару блискавки
В Одеській області загорілася школа після удару блискавки / Фото із соцмереж

У селі Ліски, що у Кілійському районі Одеської області, загорілася покрівля школи після удару блискавки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кілійської об'єднаної територіальної громади Павло Бойченко. 

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Сьогодні в селі Ліски внаслідок удару блискавки сталося займання покрівлі блоку "Б" школи, в якому навчальний процес не здійснюється. Ця частина школи не добудована і зараз знаходиться на балансі сільської ради,
– повідомив Бойченко. 

Займання ліквідували працівники школи, сільської ради і сільгосппідприємства.

Про обсяг збитку наразі не повідомляється.
 

 

Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа
Джерело: 24 Канал
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