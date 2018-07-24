В Одеській області зіткнулися два вантажних автомобіля: загинуло двоє людей
У понеділок, 23 липня, о 23:50 годині у Іванівському районі, що на Одещині, сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що аварія сталася на 412 кілометрі траси Одеси-Київ.
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Внаслідок ДТП загинув водій вантажівки 1972 року народженя, та його син 1993 року народження,
– зазначили рятувальники.
Працівники ДСНС за допомогою спеціального інструменту дістали тіло загиблого водія та передали працівникам поліції.
Джерело: 24 Канал
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