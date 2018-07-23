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В Одеський порт прибули кораблі НАТО: опубліковані фото військових суден

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Кораблі НАТО зайшли в Одеський порт
Кораблі НАТО зайшли в Одеський порт / Прес-служба ВМС ЗСУ

В Одеський порт з візитом зайшли кораблі постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) і постійної протимінної військово-морської групи НАТО №2 (SNMCMG2).

Про це повідомила прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

Так, серед кораблів НАТО, які зайшли в Одесу, – фрегат De Ruyter Королівських ВМС Нідерландів, фрегат Fatih і мінний тральщик Аnamur ВМС Туреччини, допоміжне судно Rhein ВМС Німеччини, мінний тральщик Lupu Dinescu МС Румунії.

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При цьому поки що не повідомляється про мету візиту кораблів та його тривалість.

 

Теги: Новини України НАТО Збройні Сили України Новини Одеси Водний транспорт
Джерело: 24 канал
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