В Одеський порт прибули кораблі НАТО: опубліковані фото військових суден
В Одеський порт з візитом зайшли кораблі постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) і постійної протимінної військово-морської групи НАТО №2 (SNMCMG2).
Про це повідомила прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.
Так, серед кораблів НАТО, які зайшли в Одесу, – фрегат De Ruyter Королівських ВМС Нідерландів, фрегат Fatih і мінний тральщик Аnamur ВМС Туреччини, допоміжне судно Rhein ВМС Німеччини, мінний тральщик Lupu Dinescu МС Румунії.
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При цьому поки що не повідомляється про мету візиту кораблів та його тривалість.
Джерело: 24 канал
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