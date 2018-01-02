В окупованому Луганську Новий рік зустріли з українським гімном
21:37, 2 січня 6653 Читать новость на русском
В окупованому Луганську люди з проукраїнською позицією Новий рік зустріли за українським часом та слухали український гімн.
Про це пише видання news.liga.net, посилаючись на кілька джерел в колишньому обласному центрі.
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"Ігнорування російського Нового року, чекали нашого. Слава Україні!", – сказав місцевий житель Сергій, ім'я якого змінено.
А от луганчанка Марина додала, що вдалося навіть зловити одну з українських радіостанцій.
"Потім тихо включили наш гімн і загадували бажання про мир. Це головне", – сказала луганчанка.
Вона додала, що з такою ж позицією її родичі.
Джерело: 24 Канал
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