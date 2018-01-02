09:05
3 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В окупованому Луганську Новий рік зустріли з українським гімном

21:37, 2 січня 6653 Читать новость на русском
В окупованому Луганську Новий рік зустріли з українським гімном
В окупованому Луганську Новий рік зустріли з українським гімном / Фото з відкритих джерел

В окупованому Луганську люди з проукраїнською позицією Новий рік зустріли за українським часом та слухали український гімн.

Про це пише видання news.liga.net, посилаючись на кілька джерел в колишньому обласному центрі.

Читайте також: Бійці розповіли, за яким часом святкував Новий рік окупований Донецьк

"Ігнорування російського Нового року, чекали нашого. Слава Україні!", – сказав місцевий житель Сергій, ім'я якого змінено.

А от луганчанка Марина додала, що вдалося навіть зловити одну з українських радіостанцій.

"Потім тихо включили наш гімн і загадували бажання про мир. Це головне", – сказала луганчанка.

Вона додала, що з такою ж позицією її родичі.

Теги: Новини України Новорічні свята Луганськ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Чому адепти Радянського Союзу досі вірять у світле майбутнє
сьогодні, 08:41 Чому адепти Радянського Союзу досі вірять у світле майбутнє
Блог Медіа 199
Головні новини 2 січня: деталі вбивства Ноздровської, безмитні посилки в Україну до 150 євро
2 січня, 22:14 Головні новини 2 січня: деталі вбивства Ноздровської, безмитні посилки в Україну до 150 євро
1703
Как остановить кремлевскую заморозку Донбасса
2 січня, 22:02 Как остановить кремлевскую заморозку Донбасса "по-армянски"
Андрій Воропаєв 3617
Вино й провина: як росіянин сів до французької тюрми за підробку алкоголю
2 січня, 21:01 Вино й провина: як росіянин сів до французької тюрми за підробку алкоголю
Наталія Лебідь 1209
Навчання за кордоном: українці назвали
2 січня, 20:02 Навчання за кордоном: українці назвали "країни мрії"
1364
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Чи лайкали ви російську пропаганду? – Facebook створює спеціальний ресурс
 23 листопада 2017 , 08:28
На трасі не розминулися авто та мікроавтобус, є загиблі
 30 листопада 2017 , 06:31
Обстріли на Донбасі: двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень
 сьогодні , 06:37
Фани Національної збірної з футболу відвідали 350 дітей в дитячих будинках та інтернатах України
 20 грудня 2017 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук