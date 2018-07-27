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В програмі "Орел і решка" з’явилась нова ведуча

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В програмі "Орел і решка" з’явилась нова ведуча
В програмі "Орел і решка" з’явилась нова ведуча / Instagram / @orelireshka_official

Відома українська тревел-програма "Орел і решка" розпочала зйомки нового сезону, у якому незмінний ведучий Коля Серга працюватиме тепер з новою напарницею. Нею стала 28-річна українська співачка Аліна Астровська.

Вже 19 серпня стартує новий сезон програми "Орел і решка. Морський сезон – 2", на телеканалі "Інтер", де екс-учасниця гурту Real O тепер подорожуватиме країнами з виконавцем Колею Сергою. Нова ведуча у своєму Instagram вже поділилась емоціями після зйомок кількох випусків.

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Було дуже складно мовчати! Так! Я нова ведуча "Орел і решка". Велика мрія все ж здійснилася! Ураааа! Тепер я щаслива розділяти пригоди з мільйонами людей, адже саме це і є кайф подорожей – ділитися один з одним емоціями і почуттями, які переживаєш! Адже ми живемо новинами і відчуттями один одного: "Хто?", "Коли?", "З ким і що сталося: з нами, з нашими рідними, друзями, героями улюблених серіалів" і так далі!,
– прокоментувала свою участь в шоу артистка.

 

Про нову ведучу творці "Орел і решка" також сповістили на своїй Instagram-сторінці.

"Ось же вона! Нова ведуча "Морського сезону 2" Аліна Астровська! Просимо любити, шанувати і не бути занадто суворими", – йдеться в дописі.

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Подорожі журналісти ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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