В РФ на 3 роки засудили цивільного активіста за репост і папку "Різне"
Цивільний активіст з Коломни Валентин Соколов засуджений до 3 років позбавлення волі за репост в соціальній мережі "Однокласники". Батька чотирьох дітей взяли під варту прямо в залі суду.
Про це написав у Facebook російський активіст В'ячеслав Єгоров.
10 січня стало відомо, що на Соколова заведено кримінальну справу за статтею "розпалювання ненависті та приниження людської гідності" через його репост в соціальних мережах.
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Соколов натомість розповів, що зображення в соцмережі він репостнув з негативним коментарем: "Наскільки потрібно бути упоротим, щоб нести таку єресь. Або свідомо розпалюють. Страшно читати".
Але при репості зображень вони автоматично збереглись у папці "Різне", але без супровідного напису. Саме це й стало причиною претензій з боку правоохоронних органів.
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