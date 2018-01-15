В Росії помер відомий політик

У Москві на 73-му році життя помер комуніст Віктор Анпілов, який прославився у 1990-ті як лідер руху "Трудова Росія".

Про це пише ВВС.

За словами активіста лівого руху Марії Марусенко, два дні тому, 13 січня, у Анпілова був обширний інсульт, після якого він так і не прийшов до тями.

У січні Анпилов брав участь в акціях на підтримку кандидата КПРФ на президентських виборах Павла Грудініна.

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У 1990-ті Анпілов був однією з центральних фігур російської опозиції та одним з родоначальників пострадянського комуністичного руху.

Він жодного разу не обирався в Держдуму і не був членом уряду, але був широко відомий як публічний політик, організатор і активний учасник численних акцій протесту.