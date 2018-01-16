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В Росії втопили трактор при спробі витягнути кран, який рятував бензовоз: фото

13:39, сьогодні 7963 Читать новость на русском
В Росії важка техніка пішла під лід
В Росії важка техніка пішла під лід / 24 Канал

Трактор пішов під кригу на річці Лена в Іркутській області. Він намагався визволити автокран, який раніше теж потонув у прагненні дістати бензовоз, який провалився ще раніше.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сайт регіонального МНС.

Рятувальники обурюються діями місцевих жителів і бездіяльністю влади.

"Залишається відкритим питання, чи встигне місцева влада втопити всю важку техніку в районі, перш ніж почує заклики співробітників МНС щільно зайнятися питаннями безпеки на водних об'єктах?" – запитують рятувальники.


В Росії важка техніка пішла під лід

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Повідомляється, влада регіону проігнорувала рекомендації інспекторів про посилення боротьби із нелегальними льодовими переправами, які становлять небезпеку.


Втоплена техніка

Також в повідомлені йдеться, що рятувальники спочатку планували витягнути бензовоз і автокран за допомогою лебідок, але місцеві мешканці вирішили задіяти 25-тонний трактор. Бензовоз "Урал" пішов під лід 10 січня, коли водій намагався перетнути Лену через нелегальну переправу.


В Росії втопили трактор

Він вибрався з кабіни, а власник направив до річки автокран, який теж провалився і "буквально встав на цистерну". При провалі стався розлив палива на площі майже 600 квадратних метрів. Рятувальники до понеділка, 15 січня, зібрали більше семи тонн нафтопродуктів.

Теги: Фотоновини Новини Росії Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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