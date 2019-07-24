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      В Росії затримали судно з 14 українцями на борту

      3395 Читать новость на русском
      Судно Lizori
      Судно Lizori / Fleetmon.com

      Судно Lizori з 14 громадянами України під прапором Молдови затримали в порту російського Єйська на Кубані. Причина затримання – поганий технічний стан судна та невиплата зарплати екіпажу.

      Заборгованість із зарплати оцінюють в 11,23 тисячі доларів, повідомляє ТАСС з посиланням на інспекторку Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) у Росії Ольгу Ананьїну.

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      Ананьїна зауважила, що 23 липня 3 українців вже відправили додому. Зараз вирішується питання про відправлення додому решти українців.

      Судно Lizori належить зареєстрованій в Україні (розташована в Маріуполі) компанії DonbassTransitService Ltd. Ця компанія – член Міжнародної федерації експедиторських асоціацій. Від початку 2000-х років компанія має ліцензії на діяльність у Росії та Україні.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Водний транспорт Молдова
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