В Росії затримали судно з 14 українцями на борту

Судно Lizori з 14 громадянами України під прапором Молдови затримали в порту російського Єйська на Кубані. Причина затримання – поганий технічний стан судна та невиплата зарплати екіпажу.

Заборгованість із зарплати оцінюють в 11,23 тисячі доларів, повідомляє ТАСС з посиланням на інспекторку Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) у Росії Ольгу Ананьїну.

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Ананьїна зауважила, що 23 липня 3 українців вже відправили додому. Зараз вирішується питання про відправлення додому решти українців.

Судно Lizori належить зареєстрованій в Україні (розташована в Маріуполі) компанії DonbassTransitService Ltd. Ця компанія – член Міжнародної федерації експедиторських асоціацій. Від початку 2000-х років компанія має ліцензії на діяльність у Росії та Україні.