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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У СБУ пояснили, за що затримали журналіста "РИА Новости Украина"

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Затриманий Кирило Вишинський
Затриманий Кирило Вишинський / Фото з вільних мереж

Затриманий 15 травня у Києві журналіст російського видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від РФ.

Про це на брифінгу розповів заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

Зазначимо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Встановлено і задокументовано те, що навесні 2014 року Вишинський отримав завдання виїхати до АРК Крим для проведення підривних інформаційних акцій. Саме він і підконтрольні йому журналісти виготовляти там матеріали, які виправдовували анексію Криму, а також приєднання Криму до Росії,
– розповів Кононенко.

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Він зазначив, що саме за цю діяльність Вишинський був нагороджений державною нагородою Російської Федерації закритим указом президента РФ медаллю "За повернення Криму".

Вишинський медаль
Медаль Вишинського "За повернення Криму"

По поверненню до Києва, пан Вишинський на чолі зі ще кількома журналістами розгорнув активну діяльність по підтримці терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". За це пан Вишинський отримував стабільне фінансування і на сьогодні ми можемо говорити – щомісячно 53 тисячі євро для проведення цієї діяльності,
– розповів заступник голови СБУ.

Кононенко додав, що кошти за свою роботу пропагандист отримував із території Сербії, куди перед тим надсилалися гроші з території Росії. Вже в Україні Вишинський розподіляв ці кошти між структурами та особами, залученими ним до протиправної діяльності.

Заступник голови СБУ також зазначив, що по Вишинському йшла розробка спецслужб як по українському громадянину, але потім у ході проведення обшуків у нього був знайдений паспорт громадянина РФ, а також російські державні нагороди.

За словами Кононенка, близько 20 осіб проходять як свідки у цій справі.

Теги: Новини України Обшуки в київському офісі "РИА Новости" Анексія Криму СБУ Російська пропаганда Новини Росії журналісти ЗМІ Медіа Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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