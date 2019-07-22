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      В Славутичі на очах у людей вбили чоловіка посеред вулиці: відео 18+

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      Під Києвом зарізали чоловіка
      Під Києвом зарізали чоловіка / ВЛАСНО.info

      Серед білого дня у Славутичі, що під Києвом, група із трьох осіб напала на чоловіка. Потерпілий намагався відбитися від зловмисників, проте один із них дістав ніж та вдарив чоловіка у шию. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

      21 липня у місті Славутич поруч з баром "Атлант" троє чоловіків під час сварки привселюдно вбили Юрія Булата. Про це повідомляє видання Подробности.

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      Наразі відомо, що мешканець Києва – Юрій Булат, приїхав у Славутич провідати батьків та потрапив у сутичку, внаслідок якої Юрія вдарили ножем у шию, перерізавши сонну артерію.

      Вбивство під Києвом
      Юрій Булат – загиблий внаслідок нападу

      Злочин зафіксовано на розташовані поруч камери відеоспостереження, що допомогло ідентифікувати особистості підозрюваних. 

      Три людини, які били Юру і в підсумку вбили – в так званій вірменській банді, яку очолюють брати Хачатрян. Підозрюваних звуть Євген Стаханов, Євген Барабаха і Дмитро Рибак. Що сталося о 5 ранку в тому барі – можна лише здогадуватися. Але у місця поруч з баром "Атлант", де все це сталося, репутація склалася вже давно не найкраща. Там постійно збираються "місцеві авторитети", – повідомив близький друг загиблого РБК Україна.

      Також за словами друга загиблого, Юрій працював на виробничому підприємстві.

      Правоохоронці затримали двох підозрюваних, причетних до сутички, натомість третій досі в розшуку.

      Деталі про причини конфлікту між чоловіками – невідомі. Поліція Київської області проводить розслідування і встановлює всі подробиці трагедії.

      Зарізав ножем
      Тіло загиблого Юрія Булата

      Чоловікові в Славутичі серед білого дня перерізали горло на очах у свідків, це зафіксувала камера спостереження (18+):

       

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини Києва Кримінальні новини Кримінал Новини криміналу і ДТП
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