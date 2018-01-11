В Тунісі проти протестантів застосували армію

Уряд Тунісу вирішив задіяти підрозділи армії через масові протести в країні, спричинені високими цінами та податками.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що протестувальники спалили місцевий штаб правоохоронних органів у прикордонному місті Тала, поліція відступила звідти. Через протистояння в регіон спрямували солдатів.

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Загалом на акціях незадоволення, які тривають від 8 січня, затримано більше 600 осіб, близько половини з них – за останню добу. Уряд країни вважає, що протести спровоковані кримінальними елементами, а опозиція розпалює народний гнів.



Протести в Тунісі

Опозиція відкинув звинувачення та закликав до масштабної акції протесту в неділю, 14 січня, на сьому річницю "Другої жасминової революції" та повалення президента Бен Алі.

Протести почалися на тлі зростання цін, а також підвищення податків, на що уряд пішов через необхідність скоротити значний дефіцит бюджету.