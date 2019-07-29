В Угорщині вдруге взяли під варту українського капітана судна Viking

Верховний суд Угорщини повторно взяв під варту українського капітана корабля Viking. Моряка звинувачують у "злочинному недбальстві". 29 травня його судно на Дунаї зіштовхнулось з прогулянковим катером Hableány, внаслідок чого загинули 28 осіб.

З 13 червня українець перебував під домашнім арештом без права залишати межі Будапешта, повідомляє "Радіо Свобода".

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Крім того, український капітан мав зобов'язання двічі на тиждень з'являтися в офісі слідчих. Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у 15 мільйонів форинтів – понад 50 тисяч доларів – суперечить національному законодавству, тому скасував його.

Угорська поліція також зазначила, що слідчі знову взяли під варту капітана-українця за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим. Прізвище моряка не називається, відомо лише, що його звуть Юрієм.

Що відомо про катастрофу на Дунаї?29 травня 2019 року на ДУнаї зіштовхнулись велике круїзне судно і маленький прогулянковий катер. Внаслідок зіткнення загинули 28 осіб, здебільшого туристи з Південної Кореї.



Внаслідок сильного зіткнення катер затонув лише за 7 секунд. Серед пасажирів судна врятувались лише семеро осіб, а один з туристів досі вважається зниклим безвісти.