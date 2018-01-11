В "Укравтодорі" розповіли, коли з'єднають якісними дорогами регіональні центри України

За 5 років в Україні планується з'єднати всі регіональні центри якісними дорогами.

Про це заявив голова "Укравтодору" Славомір Новак, передає прес-служба "Укравтодору" у Facebook.

Читайте також: Скільки керівник "Укравтодору" заробляє у місяць: цифра

"За 5 років ми плануємо з'єднати якісними дорогами першої-другої категорії всі регіональні центри країни. Ця програма стане першим масштабним п'ятирічним планом, за яким буде розвиватися галузь", – сказав Новак.

За його словами, сьогодні, 11 січня, Кабінет Міністрів України затвердив концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 5 років.

Метою програми є створення сучасної мережі автодоріг, яка дозволить збільшити обсяг перевезень і поліпшити інвестиційний клімат, а також забезпечить ефективність транспортних послуг.

Орієнтовний кошторис на 5 років – 322 мільярдів гривень, з них 176 мільярдів гривень – бюджетні кошти, що дозволить поліпшити 9 100 кілометрів доріг, забезпечити будівництво та реконструкцію 1 000 кілометрів доріг.

Нагадаємо, голова "Укравтодору" Славомір Новак розповів, що перший платний автобан з’явиться в Україні між Львовом та Краківцем. При цьому паралельно буде безкоштовна дорога.