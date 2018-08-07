Українці найменше у світі платять за інтернет: інфографіка

Україна – країна з найдешевшою ціною у світі за інтернет. Найдорожче платять жителі Ефіопії.

Про це повідомляють texty.org.

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Найдорожчими виявились Аддіс-Абеба (Ефіопія) – 245 доларів (місячна абонплата за безліміт швидкістю понад 60 мегабіт на секунду), Гамільтон (Бермуди) – 149 доларів, Хараре – 125 доларів, Абу-Дабі (ОАЕ) – 117 доларів. На п'ятому місці опинилося США – 105 доларів.

У добірці дані з майже 550 міст світу. Вказано середні ціни за безліміт швидкістю понад 60 мегабіт на секунду, місячна плата.



Рейтинг вартості Інтернету

У той час як вартість інтернету в українських містах становить 3-5 доларів.

Нагадаємо, 25,59 мільйона українців користуються мережею інтернет, що становить 58% населення країни.