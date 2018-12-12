В Україні готують нові заборони куріння
Депутати Верховної Ради України готують нові обмеження для курців, вони прописані в зареєстрованих у Верховній Раді законопроектах.
Згідно з законопроектом штраф за куріння в громадському місці зростуть з 170 гривень до 340 гривень.
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Буде і менше місць для куріння. Зараз закон дозволяє курити в приміщеннях, якщо там є вентиляція і урна для недопалків. Такі місця облаштовують на підприємствах, в готелях, та вокзалах. Депутати ж хочуть заборонити їх в будь-якому місці, де є чотири стіни і стеля. Це означає, курити заборонять на засклених балконах, терасах кафе і ресторанів.
Самі сигарети приберуть з прилавків. Упаковки та макети сигарет не можна буде розміщувати на вітринах кіосків і прилавках магазинів. Діти не повинні бачити сигарети, вважають автори проекту.
Також законопроект № 2820 пропонує:
- збільшити розмір зображення про шкоду куріння до 65% пачки, а малюнки-попередження змінювати щорічно;
- заборонити тютюнові вироби з ароматизаторами і смаками;
- врегулювати продаж і маркування електронних сигарет;
- зобов’язати виробника електронних сигарет звітувати Міністерству охорони здоров’я про склад рідин для електронних сигарет і компонентах, які виділяються з димом;
- повністю заборонити рекламу сигарет в інтернеті;
- вказувати склад всіх компонентів.
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