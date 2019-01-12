В Україні може з'явитися нова ставропігія Вселенського патріархату: на цей раз – у Львові

Слідом за ставропігією в Києві, яка розташована в Андріївській церкві, Вселенський патріархат може отримати своє представництво на Західній Україні, зокрема у Львові.

Про це заявив архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви в США в інтерв'ю "ВВС Україна".

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Він зауважив, що інформація про те, що Константинополь нібито претендує на десятки храмів та монастирів в Україні, не відповідає дійсності.

"У минулому в Києві було кілька ставропігій. Успенська церква у Львові була ставропігією, такий статус мали деякі монастирі. Але в жодному разі Константинополь не говорить, що забиратиме майно чи відкриватиме свої представництва по цілій Україні", – зазначив архієпископ.

Представник Вселенського патріархату допустив, що Константинополь може відкрити ще якусь одну ставропігію в Україні, проте точно не буде забирати Києво-Печерську лавру чи Почаївський монастир.

Я думаю, логічним є, щоб з часом відкрилась ставропігія Вселенського патріархату на Західній Україні, наприклад, у Львові. Але, в будь-якому разі, йдеться тільки про представництво. Ставропігія – це не те, що ми забираємо майно і створюємо паралельну юрисдикцію. Світською мовою – це посольство чи консульський відділ,

– наголосив він.

За його словами, ставропігії в Україні будуть займатися налагодженням діалогу між ПЦУ та Константинополем і просвітницькою діяльністю, зокрема спонсорувати різні лекції, наукові та академічні проекти.

Що таке ставропігія?Автономна православна церковна одиниця, яка підлягає юрисдикції не місцевому ієрархові, а безпосередньо патріархові і користується спеціальними правами (догляд над духовенством, іноді навіть над ієрархами). Мета ставропігії - бути представництвом (церковним посольством) Вселенського патріарха в Україні.

Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Згодом такий крок гаранта підтримали депутати Верховної Ради.



13 грудня, у День святого Андрія Первозванного, екзархи Вселенського патріархату провели першу літургію в Андріївській церкві.