В Україні обмежили швидкість авто в населених пунктах

В Україні сьогодні, 1 січня, набули чинності зміни правил дорожнього руху. Відтепер максимально дозволена швидкість руху в населених пунктах становить 50 км/год.

Відповідна постанова уряду № 883 від 10 листопада 2017 набула чинності.

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У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год,

– йдеться в нових правилах.

Варто зазначити, що це – один із заходів, спрямованих на зменшення смертності на дорогах в Україні. Окрім того, уряд ухвалив ще низку змін, деякі з них має розглянути парламент.

Зокрема, в уряді пропонують збільшити покарання за "п'яні ДТП" до 3-12 років в'язниці з позбавленням права керувати; збільшити штрафи за керування без відповідного посвідчення і перевищення швидкості. Зокрема, за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год в населеному пункті сума штрафу може скласти 3400 гривень (раніше – 510 гривень).

Нагадаємо, зміни до Правил дорожнього руху та збільшення штрафів були ініційовані міністром МВС Арсеном Аваковим після страшної трагедії у Харкові, де позашляховик Lexus збив шестеро людей.