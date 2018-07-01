В Україні почали діяти правила заокруглення суми: як це працює

Правила заокруглення суми в чеку почали діяти в Україні 1 липня 2018 року. Вони стосуються тільки готівкової оплати. Як тепер розраховувати суму в чеку – читайте далі.

Правила заокруглення суми введені задля спрощення розрахунків, адже з 1 липня НБУ припиняє карбувати монети номіналом 1,2,5 та 25 копійок.

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Відтепер суму в чеку при розрахунках готівкою українці будуть заокруглювати так:

сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Наприклад, якщо загальна сума в чеку становить 28,43 грн, вам доведеться заплатити лише 28,40. Натомість, якщо сума становитиме 28,45 грн – ви заплатите 28,50 грн.



Як правильно заокруглювати суму в чеку

Зауважимо, правила заокруглення не стосуються безготівкових розрахунків. Якщо ви платите карткою, то сплачуєте ту суму, яка вказана в чеку.

Таким чином, поступово українці зможуть використовувати лише дрібні монети номіналом 10 і 50 копійок.

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Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок з обігу не вилучатимуть, поки не буде відповідного рішення Нацбанку.

Окрім того, НБУ поступово введе в обіг монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень замість паперових аналогів. Нові монети 1 та 2 гривні уже ввели 27 квітня 2018 року. Монети на 5 та 10 гривень з’являться в обігу у 2019-2020 роках. Нацбанк не вилучатиме з обігу ці банкноти, проте припинить друкувати їх та поповнювати ними грошовий обіг. Уже через кілька років ці купюри вилучатимуть як зношені.

При цьому відповідні монети за дизайном будуть близькі паперовим аналогам. На реверсі монети вартістю 1 грн зображено портрет князя Володимира Великого; 2 грн – князя Ярослава Мудрого; 5 грн – гетьмана Богдана Хмельницького; 10 грн – гетьмана Івана Мазепи.