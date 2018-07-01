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В Україні почали діяти правила заокруглення суми: як це працює

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Правила заокруглення суми в Україні 2018
Правила заокруглення суми в Україні 2018 / 24 канал

Правила заокруглення суми в чеку почали діяти в Україні 1 липня 2018 року. Вони стосуються тільки готівкової оплати. Як тепер розраховувати суму в чеку – читайте далі.

Правила заокруглення суми введені задля спрощення розрахунків, адже з 1 липня НБУ припиняє карбувати монети номіналом 1,2,5 та 25 копійок.

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Відтепер суму в чеку при розрахунках готівкою українці будуть заокруглювати так:

  • сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;
  • сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Наприклад, якщо загальна сума в чеку становить 28,43 грн, вам доведеться заплатити лише 28,40. Натомість, якщо сума становитиме 28,45 грн – ви заплатите 28,50 грн.

Правила заокруглення суми в чеку
Як правильно заокруглювати суму в чеку

Зауважимо, правила заокруглення не стосуються безготівкових розрахунків. Якщо ви платите карткою, то сплачуєте ту суму, яка вказана в чеку.

Таким чином, поступово українці зможуть використовувати лише дрібні монети номіналом 10 і 50 копійок.

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Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок з обігу не вилучатимуть, поки не буде відповідного рішення Нацбанку.

Окрім того, НБУ поступово введе в обіг монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень замість паперових аналогів. Нові монети 1 та 2 гривні уже ввели 27 квітня 2018 року. Монети на 5 та 10 гривень з’являться в обігу у 2019-2020 роках. Нацбанк не вилучатиме з обігу ці банкноти, проте припинить друкувати їх та поповнювати ними грошовий обіг. Уже через кілька років ці купюри вилучатимуть як зношені.

Монети в обігу в Україні

При цьому відповідні монети за дизайном будуть близькі паперовим аналогам. На реверсі монети вартістю 1 грн зображено портрет князя Володимира Великого; 2 грн – князя Ярослава Мудрого; 5 грн – гетьмана Богдана Хмельницького; 10 грн – гетьмана Івана Мазепи.

 

 

Теги: Новини України Публікації Гроші НБУ Гривня Інфографіка
Джерело: 24 канал
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