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      В Україні поки не вводитимуть накопичувальну пенсійну систему: чому

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      Накопичувальну пенсійну систему поки не запровадять
      Накопичувальну пенсійну систему поки не запровадять / Економічна правда

      У Мінсоцполітики вважають, що очікування людей щодо цієї системи є завищені. Окрім того, в Україні немає відповідної інфраструктури, аби це запрацювало.

      Тому у найближчій перспективі таку систему запровадити неможливо. У цьому переконана міністерка соцполітики Юлія Соколовська. Вона розповіла про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Пенсії, субсидії та пільги перевірять: кому можуть забрати виплати

      У нас ще немає створеної інфраструктури, щоб це запрацювало, але вже є багато напрацювань. Взагалі дослідження за накопичувальною системою показують, що очікування людей щодо цієї системи занадто великі, люди не до кінця розуміють, скільки це буде коштів,
      – наголосила вона.

      За словами Соколовської, зараз слід дати відповіді на основні запитання щодо цього: хто платитиме внески, скільки вони будуть мати відсотків, а також – зробити актуарні розрахунки, чи буде це вигідно людині.

      "Плюс накопичення – це довгі гроші, тобто заощадження. Зазвичай це працює так, що кошти інвестуються, а значить, має бути ринок, куди можна інвестувати. Сьогодні в Україні такого ринку фактично немає", – додала міністерка.

      Стимулювати людей накопичувати є одним із виходів із цієї ситуації.

      "Скажу таку річ – нам сьогодні нічого не заважає накопичувати собі на старість, але, на жаль, ми чомусь цього не робимо. Це насправді людська природа. Але було б добре, якби люди розуміли і думали про старість заздалегідь", – сказала Соколовська.

      Що таке накопичувальна пенсійна система?

      Серед іншого, пенсійна реформа, прийнята у 2017 році, передбачала введення накопичувальної системи з 1 січня 2019 року. Втім, цього так і не сталося і згодом введення цієї системи перенесли на 2020 рік. Зараз уряд знову відкладає питання у довгий ящик.

      Суть накопичувальної системи полягає саме у "накопиченні" коштів особою на відповідних рахунках. Кошти можуть накопичуватися як на рахунках Накопичувального фонду, так і на індивідуальному пенсійному рахунку недержавного пенсійного фонду.

      До теми: Плюси та мінуси накопичувальної системи

      Учасники цієї системи зможуть отримати довічну пенсію або одноразову виплату. Довічна пенсія є аналогом звичайної пенсії. Втім, її виплата буде здійснюватися страховою організацією, обраною людиною, що досягла пенсійного віку. Розмір такої пенсії буде розраховуватися страховою організацією, враховуючи, серед іншого, суму накопичень, інвестиційний дохід від цих сум, а також середню величину тривалості життя для чоловіків та жінок.

      Одноразова виплата, на відміну від довічної пенсії, може здійснюватися лише за певних умов. Наприклад, якщо особа виїжджає за кордон на постійне місце проживання або має інвалідність.

      Найімовірніше, сума внеску до накопичувальної системи пенсій не буде перевищувати 7% суми заробітної плати.

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      Теги: Новини України Пенсія Пенсійна реформа Міністерство соціальної політики Юлія Соколовська
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