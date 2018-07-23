В Україні різко подорожчає PlayStation Plus: наскільки зросте вартість

З 1 серпня в Україні істотно подорожчає підписка PlayStation Plus, яка потрібна для гри в онлайні і обов’язкова для отримання щомісячних безкоштовних ігор.

Про це сказана на офіційній сторінці PlayStation в Facebook.

Таким чином щомісячна підписка подорожчає на 30% до 249 гривень, тримісячний абонемент обійдеться в 769 гривень, а річний абонемент коштує 1849 гривень.

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Як відомо, останнє подорожчання було майже рік тому, тоді ціни зросли до 189, 599 і 1429 гривень за місяць, квартал і рік відповідно.

При цьому до 1 серпня користувачі можуть придбати будь-який абонемент за старими цінами.

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