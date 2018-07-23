12:55
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

В Україні різко подорожчає PlayStation Plus: наскільки зросте вартість

1007 Читать новость на русском
В Україні подорожчає PlayStation Plus
В Україні подорожчає PlayStation Plus / vido.com.ua

З 1 серпня в Україні істотно подорожчає підписка PlayStation Plus, яка потрібна для гри в онлайні і обов’язкова для отримання щомісячних безкоштовних ігор.

Про це сказана на офіційній сторінці PlayStation в Facebook.

Таким чином щомісячна підписка подорожчає на 30% до 249 гривень, тримісячний абонемент обійдеться в 769 гривень, а річний абонемент коштує 1849 гривень.

Читайте також: Українські геймери виграли міжнародний турнір та отримали чималий приз

Як відомо, останнє подорожчання було майже рік тому, тоді ціни зросли до 189, 599 і 1429 гривень за місяць, квартал і рік відповідно.

При цьому до 1 серпня користувачі можуть придбати будь-який абонемент за старими цінами.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно PlayStation Ігри Ґаджети
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук