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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

В Україні розпочалася реєстрація на пробне ЗНО

09:59, сьогодні 277 Читать новость на русском
Реєстрація на пробне ЗНО-2018
Реєстрація на пробне ЗНО-2018 / promin.cv.ua

Реєстрація на пробне тестування ЗНО-2018 розпочалася в Україні 9 січня. Зареєструватися онлайн можна буде до 31 січня.

Щоб зареєструватися на пробне ЗНО, потрібно зайти на сайт регіонального центру оцінювання якості освіти (тут список усіх 9 центрів оцінювання якості освіти, а також перелік областей, які вони обслуговують).

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Пробне ЗНО відбудеться:
- 24 березня – з української мови і літератури;
- 31 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов (31 березня можна пройти тестування лише з одного із запропонованих навчальних предметів).

Вартість одного пробного ЗНО для одного учасника складає 132 грн.

Розпочалася реєстрація на пробне ЗНО
Зареєструватися на пробне ЗН-2018 можна на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти

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Зареєструватися на пробне ЗНО 2018
Так виглядає онлайн-форма для реєстрації на пробне ЗНО

Пробні тести з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії будуть перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами (з урахуванням реєстраційних даних учасників пробного ЗНО).

Пройдіть тест на знання шкльної програми – від математики до географії

Результати пробного ЗНО з української мови оприлюднять на інформаційних сторінках 30 березня, з інших предметів – 6 квітня.

Реєстрація для для участі в основній сесії ЗНО триватиме з 6 лютого до 19 березня. Основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня до 23 червня, додаткова сесія – 2 липня – 11 липня.

Кожнен учасник, як і раніше, має право скласти тести щонайбільше із чотирьох предметів. З переліку навчальних предметів ЗНО-2018 виключили російську мову.

Теги: Новини України ЗНО Міністерство освіти та науки України Освіта
Джерело: 24 Канал
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