ЗНО-2018: Міносвіти назвало дату реєстрації та проведення пробного тестування

Реєстрація на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 року розпочнеться 9 січня й триватиме до 31 січня включно.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

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Пробне ЗНО триватиме два дні. 24 березня абітурієнти, які зареєструються на пробне ЗНО, складатимуть іспит з української мови й літератури. 31 березня вони матимуть змогу пройти тестування з одного з десяти предметів: історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Зареєструватися на пробне ЗНО буде можливо на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Послуга пробного ЗНО є платною. ЇЇ вартість відрізняється, залежно від юрисдикції регіональних центрів оцінювання якості освіти (РЦОЯО).

Також цього року абітурієнти матимуть змогу скласти пробне ЗНО не тільки державною мовою, але й мовами нацменшин. Так пробні тести з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії перекладуть кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами.

За переконанням УЦОЯО, пробне зовнішнє оцінювання допоможе учасникам познайомитися з процедурою проходження справжнього ЗНО, оцінити власний ступінь готовності до тестування, навчитися розраховувати свій час і виробити необхідну стресостійкість.

Нагадаємо, реєстрація охочих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року.