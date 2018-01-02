В Україні розпочався новий етап подання електронних декларацій

Із 1 січня 2018 року в Україні розпочався етап подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Про це повідомило Нацагентство з питань запобігання корупції, яке нагадало, що необхідно зробити декларанту.

Перш за все декларант повинен перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у персональному кабінеті Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Опісля декларант повинен перевірити термін дії та працездатність електронного цифрового підпису (ЕЦП) для роботи з реєстром.

Зазначимо, що НАЗК підготувало також роз'яснення щодо заповнення е-декларацій за розділами.

Нагадаємо, що відповідно до статті 45 Закону України "Про запобігання корупції", державні службовці, інші суб’єкти декларування, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, яку визначає НАЗК.