В Україні створюють нового правоохоронного монстра, – Найєм

В Україні у ці дні створюється новий правоохоронний монстр під назвою Державне бюро розслідувань, яке через створення без залучення незалежних спостерігачів може стати копією Генпрокуратури, СБУ чи Нацполіції.

Про це народний депутат України Мустафа Найєм розповів у ефірі телеканалу ZIK.

Читайте також: За оптимістичним сценарієм ДБР запрацює у 2019 році, – громадський активіст

За його словами, це орган, який буде вести все досудове слідство, передусім службових злочинів, тобто працівників Антикорупційного бюро, Генеральної прокуратури, Нацполіції, Служби безпеки та інших чиновників відповідного рангу. До того ж ДБР розслідуватиме злочини Президента, коли він піде у відставку.

На жаль, ми зараз не маємо жодних доказів чи гарантій, що керівництво ДБР, яке вже обрано, буде залучати громадськість під час добору кадрів. Фактично вони зараз шляхом закритих конкурсів можуть добирати кого завгодно, відтак новостворений орган може перетворитися в копію Генпрокуратури, СБУ чи Нацполіції, звідки будуть переведені слідчі та прокурори,

– заявив Найєм.

Нардеп пояснив, що робить висновки на підставі того, що вийшло положення про створення Громадської ради контролю ДБР та конкурсної комісії, яка обиратиме працівників ДБР.

"У цьому положенні вказано, що голова ДБР особисто вирішує, кого він буде включати в цю комісію. До того ж, він не зобов’язаний включати представників громадськості до цієї комісії. Відтак, наразі це перший за останні три роки орган, який намагатимуться створити без залучення незалежних спостерігачів", – зауважив він.

Читайте також: Голова ДБР розповів, як працюватиме новоспечений орган

Також Найєм запевнив, що вже написав запит про те, щоб ця ситуація була виправлена, відтак прес-служба і голова бюро пообіцяли розібратися у цьому питанні.

"Якщо громадськість пропустить цей етап контролю, то ми отримаємо ще одну Генпрокуратуру, просто змінивши вивіску. Тому закликаю усіх активістів, юристів і небайдужих не дозволити системі самостійно обирати людей, щоб знову працювати по-старому", – наголосив політик.