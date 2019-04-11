В Україні визначили кращих експедиторів і морських агентів, – результат Національного рейтингу

Національний морський рейтинг України підвів підсумки роботи водного транспорту в 2018 році і нагородив переможців у різних номінаціях.

Згідно з рейтингом, найкращим експедитором року став "Метінвест-Шиппінг" (генеральний директор Олексій Соловей). Компанією було проекспедовано 25,37 млн тонн вантажів. На другому місці компанія "АТІС", якій вдалося проекспедувати 6,91 млн вантажів.

Також, був визначений кращий морський агент року. Як зазначає журнал "Національний морський рейтинг України": "Переможці в номінації "Морський агент" визначаються серед морських агентських компаній з найбільшою кількістю обслужених самохідних суден у морських портах України (за винятком дунайських портів) протягом року", – йдеться в журналі.

Найкращим морським агентом стала компанія "Метінвест-Шиппінг", якою було обслужено 761 судно.

Серед результатів 12-го Національного морського рейтингу України також відзначені найкращі компанії в номінаціях "Набуття флоту", "Оновлення флоту та інші".

Національний морський рейтинг України ініційовано журналом "Порти України" та інформаційно-аналітичним центром BlackSea Trans. Щорічний рейтинг проводиться за підтримки Міністерства інфраструктури України, асоціації "Укрпорт", Спілки портових операторів, Асоціації міжнародних експедиторів України, Асоціації морських агентів України, Міжнародної асоціації судновласників Чорноморсько-Азовського басейну (BINSA). Переможці більшості номінацій визначаються за результатами рейтингів, які складаються на підставі показників роботи підприємств.