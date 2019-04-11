15:21
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      В Україні визначили кращих експедиторів і морських агентів, – результат Національного рейтингу

      37 Читать новость на русском
      Метінвест-Шиппінг
      Метінвест-Шиппінг / business.ua

      Національний морський рейтинг України підвів підсумки роботи водного транспорту в 2018 році і нагородив переможців у різних номінаціях.

      Згідно з рейтингом, найкращим експедитором року став "Метінвест-Шиппінг" (генеральний директор Олексій Соловей). Компанією було проекспедовано 25,37 млн тонн вантажів. На другому місці компанія "АТІС", якій вдалося проекспедувати 6,91 млн вантажів.

      Також, був визначений кращий морський агент року. Як зазначає журнал "Національний морський рейтинг України": "Переможці в номінації "Морський агент" визначаються серед морських агентських компаній з найбільшою кількістю обслужених самохідних суден у морських портах України (за винятком дунайських портів) протягом року", йдеться в журналі.

      Найкращим морським агентом стала компанія "Метінвест-Шиппінг", якою було обслужено 761 судно.

      Серед результатів 12-го Національного морського рейтингу України також відзначені найкращі компанії в номінаціях "Набуття флоту", "Оновлення флоту та інші".

      Національний морський рейтинг України ініційовано журналом "Порти України" та інформаційно-аналітичним центром BlackSea Trans. Щорічний рейтинг проводиться за підтримки Міністерства інфраструктури України, асоціації "Укрпорт", Спілки портових операторів, Асоціації міжнародних експедиторів України, Асоціації морських агентів України, Міжнародної асоціації судновласників Чорноморсько-Азовського басейну (BINSA). Переможці більшості номінацій визначаються за результатами рейтингів, які складаються на підставі показників роботи підприємств.

      blog_ava
      Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати
      сьогодні
      109951
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?
      сьогодні , 15:06 Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?
      Артем Овдієнко 519
      Букмекерські ставки на дебати кандидатів у президенти: які прогнози
      сьогодні , 13:20 Букмекерські ставки на дебати кандидатів у президенти: які прогнози
      2873
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Порошенко чи Зеленський: що обіцяють кандидати в економіці
      сьогодні , 12:30 Порошенко чи Зеленський: що обіцяють кандидати в економіці
      Тетяна Острікова 735
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 12:19 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      35300
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук