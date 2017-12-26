В Україні з початку року було вбито шістьох поліцейських, – Князєв

Протягом 2017 року під час проведення спеціальних операцій в Україні було вбито шістьох поліцейських.

Про це на брифінгу за підсумками минулого року розповів голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає "112 Україна".

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За його словами, незважаючи на це, за минулі два роки правоохоронці стали рідше гинути в ході спецоперацій.

Ми підрахували свої помилки, розібрали їх у своїй діяльності протягом 2016 року і у 2017 мінімізували кількість фізичних втрат працівників поліції під час проведення спеціальних операцій. На жаль, ми все ж маємо шість убитих поліцейських з початку року,

– заявив правоохоронець.

Окрім того, протягом року були засуджені 53 правоохоронці.

"У комплексній роботі разом з СБУ, прокуратурою, оскільки більшість цих злочинів розслідувалися слідчими прокуратури, можу констатувати, що 337 особам поліцейським повідомлено про підозру у поточному році, з яких 53 засуджені, 20% з яких це керівники", – додав Князєв.

Нагадаємо, за словами першого заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна за останні три роки в Донецькій області загинуло 17 правоохоронців, ще 10 правоохоронців було тяжко поранено.